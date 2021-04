Nach 101 Folgen - Restauranttester Daniel Bumann hängt den Kochlöffel an den Haken

In 101 Folgen half der Stargastronom Wirten und Wirtinnen in Not.

In den letzten 13 Jahren half Sternekoch Daniel Bumann in 101 TV-Folgen Wirten und Wirtinnen, die mit ihren Restaurants in Schieflage geraten waren.

Daniel Bumann (62) hört auf als Restauranttester. Nach 101 Folgen in 13 Staffeln, in denen der Walliser Sternegastronom Wirten und Wirtinnen in Not kulinarisch und betriebswirtschaftlich zur Seite stand, ist Schluss. Am 4. Mai strahlt der TV-Sender 3+, auf dem der Restauranttester wirkte, ein Best-Of aus.