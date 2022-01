Restomods sind modernisierte Klassiker.

Das Wort Restomod setzt sich aus Restaurieren und Modifizieren zusammen. Es geht also darum, einen Oldtimer mit moderner Technik so aufzurüsten, dass er optisch mehr oder weniger dem Original entspricht, dank neuester Technik aber so sicher und einfach zu fahren ist wie ein Neuwagen. Je nach Gusto und Philosophie kann das vom einfachen Feinschliff bis zu einem Umbau auf Elektromobilität sein.

Volvo P1800 von Cyan Racing

Cyan Racing

Die Rennsportschmiede Cyan Racing aus Schweden hat mit dem P1800 Cyan eine moderne Version des Volvo-Klassikers aus den 60ern auf die Räder gestellt. Um das Fahr-Feeling jener Zeit zu erhalten, hat Cyan den P1800 ohne jegliche Fahrhilfen wie Stabilitätskontrolle, ABS oder Bremskraftverstärker konstruiert. Unter der Haube arbeitet dagegen ein Renn-Aggregat aus dem Weltmeisterauto Volvo S60 TCI, der 2016 debütierte: ein Zweiliter-Vierzylinder-Turbo mit 420 PS und 455 Newtonmeter Drehmoment. Apropos Kraft: Wer einen will, muss jetzt stark sein. Der P1800 Cyan wird aktuell in einer Kleinserie gebaut, kostet aber umgerechnet über 500'000 Franken.

Renault R5 Turbo von Legende Automobiles

Legende Automobiles

Ein Gruppe-B-Monster aus den 80ern dient dem französischen Start-up Legende Automobiles als Inspiration, einen Restomod der Rallye-Legende Renault R5 Turbo aufzulegen. Der Neuling ist sogar noch brachialer als das Original. Ein Kohlefaser-Chassis sorgt für geringes Gewicht, der Innenraum ist superfuturistisch mit Alcantara, grossem Display und sogar Zwei-Zonen-Klima. Mit genauen Daten hält sich Legende Automobiles zwar noch bedeckt, die Leistung soll verschiedenen Quellen zufolge bis zu 400 PS betragen, die über ein sequentielles Getriebe an die Hinterräder geschickt werden. Auch zu den Preisen gibts noch keine genauen Infos, sechsstellig dürfte es aber ziemlich sicher werden.

Opel Manta GSE Elektromod

Opel

Der Opel Manta war eine Legende der Marke mit dem Blitz aus den 70ern, verewigt in zahlreichen Filmen und unzähligen Manta-Witzen. Jetzt kommt er zurück. Elektrifiziert und als Restomod. Aus diesem Grund fährt er auch nicht mit einem Röcheln und Röhren davon, sondern es herrscht gespenstische Stille nach dem Start. Eine E-Maschine surrt still und leise vor sich hin, leistet aber mit 148 PS und 255 Nm mehr Power als die Original-Mantas hatten. In Kombination mit dem für ein modernes E-Auto extrem tiefen Leergewicht von 1,2 Tonnen sind also sportliche Fahrleistungen zu erwarten. Denn die Rüsselsheimer wollen den modernen Manta bis Mitte dieses Jahrzehnts tatsächlich in Serie bauen. Einen Preis nennt Opel aber noch nicht.

Kimera Automobili Evo 37

Kimera Automobili

Kimera Automobili aus Italien legt mit dem Evo 37 eine Reinkarnation der Rallye-Legende Lancia 037 auf. Der Evo 37 kommt aktuell auf 505 PS. Dafür setzen die Italiener auf einen 2,2 Liter grossen Vierzylinder, der je nach Ladedruck zwischen 420 PS und bis zu 700 PS auf die Hinterräder loslassen soll. Die finalen Testwerte stehen noch nicht fest, angepeilt hat Kimera aber einen 0-100-Spurt in rund drei Sekunden und eine Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h. Insgesamt sind 37 Autos geplant, ein Grossteil davon war Ende 2021 übrigens schon verkauft. Wer also noch mindestens 480'000 Euro auf der hohen Kante hat, muss sich sputen, um noch einen zu ergattern.

Erbacher Carrera RSR

Erbacher Porsche

Auch Schweizer mischen im wachsenden Restomod-Markt mit. Der ehemalige Dragster-Rennfahrer Urs Erbacher spezialisiert sich seit einigen Jahren darauf, klassischen Porsches neues Leben einzuhauchen und wandelt damit erfolgreich auf Spuren der legendären US-Marke Singer, die damit schon lange Fans auf aller Welt begeistert. Die kleine, aber feine Autoschmiede Erbacher baut in Dornach einzigartige Neuaufbauten mit eigenem Markenzeichen, beispielsweise den Erbacher Carrera RSR. Von aussen ein klassischer 911er, bei genauerem Hinsehen mit seinem modifizierten Sportmotor, neuen Rennsitzen und speziellem Getriebe mit Schaltverkürzung ein Schweizer Unikat.

Ares Design Panther Progettuno

Ares Design

Ares Design aus Modena, gegründet vom Schweizer Dany Bahar, bezeichnet sich selbst als Coachbuilder, der Kundenwünsche umsetzt und Automobilträume wahrmacht. So lässt der Bündner mit dem Ares Design Panther Progettuno den legendären De Toma Pantera in moderner Form und vor allem auch mit moderner Technik wiederaufleben. So dient der 5,2-Liter-V10 aus dem Lamborghini Huracan als Spender. Mit 650 PS übertrifft der Progettuno den klassischen Pantera um Welten. Das reicht für 325 km/h Spitze und einen Paradesprint auf Tempo 100 in 3,1 Sekunden. Stolz ist neben den eindrücklichen Fahrleistungen aber auch der Preis: Rund 620'000 Euro muss derjenige nach Modena überweisen, der einen modernen De Tomaso will. Dennoch haben dies bereits über 30 Kunden gemacht.

E-Legend EL1

E-Legend

Der EL1 ist eine Reminiszenz der Rallye-Legende Audi Sport Quattro der Rallye-Gruppe-B-Ära aus den 80ern. Unter der neu entworfenen Karosserie vereinen sich ein Carbon-Monocoque, Allradantrieb, eine 90-kWh-Batterie und drei Elektromotoren. Das ergibt 816 PS bei 1680 Kilo Gewicht. So beschleunigt das Coupé in 2,8 Sekunden auf 100 km/h. Der Sprint aus dem Stand auf 200 km/h wird nach 8,5 Sekunden erreicht, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei rund 300 km/h. Mit einer Akkuladung sind mindestens zwei Runden auf der Nürburgring-Nordschleife mit Rekordambitionen möglich. Geplant ist eine Kleinserie von 30 Einheiten, die per Hand gefertigt wird. Der Preis pro Fahrzeug beträgt 890’000 Euro – ohne länderspezifische Steuer.

GTO Engineering 250 SWB Revival

GTO Engineering

Vor rund 60 Jahren erschuf Ferrari mit dem 250 GT Berlinetta SWB einen Sportwagen, der heute für zweistellige Millionenbeträge gehandelt wird. Wer nicht so viel Geld hat und auf absolute Originaltreue Wert legt, sollte sich die Restomods von GTO Engineering genauer anschauen. Die Briten bauen mit dem 250 SWB Revival eine eigene Interpretation des Klassikers und verbessern ihn sogar. So gibts beispielsweise ein verstärktes Chassis, die persönliche Wunschfarbe, Sitze mit Hosenträgergurten, eine Klimaanlage und sogar einen USB-Ladepunkt für moderne GPS-Navigationsgeräte. Beim Motor hat der neue Besitzer die Wahl aus verschiedenen V12-Triebwerken mit unterschiedlichem Hubraum. Die Preise, die bei rund 900'000 Franken beginnen, sind zwar immer noch happig, aber entsprechen trotzdem «nur» einem Zehntel des Originals.

Alfa Romeo Giulia GT Electric von Totem Automobili

Totem Automobili

Zwischen 1970 und 1975 sorgte der Alfa GT Junior 1300/1600 für Furore. 20 davon hat sich der italienische Restomod-Spezialist Totem Automobili geschnappt, zerlegt sie bis aufs Chassis und lässt so ein komplett neues Auto entstehen: die Giulia GT Electric, ein 1270 Kilo leichter Flitzer mit Elektroantrieb. Satte 525 PS leistet die 4,08 Meter lange Neuauflage, noch beeindruckender ist das Drehmoment von 980 Newtonmetern. Die Reichweite liegt bei 360 Kilometern, zumindest solange man die Power nicht allzu oft abruft. Auch wenn es reizt, in 3,4 Sekunden auf 100 km/h zu beschleunigen und bis zu 245 km/h schnell zu werden – natürlich nur dort, wo erlaubt. In den Genuss kommen aber ohnehin nur 20 Fans, die mindestens 430'000 Euro für diesen Restomod an Totem Automobili überweisen.

Lamborghini Countach LPI 800-4

Lamborghini

In den 70er- und 80er-Jahren begründete der Countach massgeblich die aggressive Designsprache von Lamborghini, welche noch heute einen Grossteil des Erfolgs der Kampfstiere aus Sant’Agata Bolognese ausmachen. Sogar Don Johnson fuhr in Miami Vice einen weissen Countach, wenngleich der gleichfarbige Testarossa noch berühmter war. Jetzt ist aber auch Lamborghini auf den Restomod-Geschmack gekommen und schiebt insgesamt 112 Countach LPI 800-4 nach. Die Optik erinnert unverkennbar an die Marken-Ikone, der Urahn erhält aber einen modernen Hybrid-Antriebsstrang mit 814 PS und Allrad. Das reicht für bis zu 355 km/h – also 50 km/h schneller als die stärkste Version des ersten Countach. Einen Preis für den neuen Countach nennen die Italiener nicht, dieser dürfte aber siebenstellig sein. Was aber eh keine Rolle mehr spielt, da alle 112 Exemplare bereits verkauft sind.