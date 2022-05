Reto Ziegler freut sich auf 9300 Lugano-Fans und seine kleinen Töchter

In Bern werden mehr als dreimal so viele Lugano-Fans im Stadion sein wie üblich.

Zweimal den türkischen Cup, einmal den italienischen Supercup, dazu jeweils einmal Meister und Cupsieger in der Schweiz – Reto Ziegler ist der mit Abstand erfolgreichste Spieler im Kader des FC Lugano. Am Sonntag steht der 36-Jährige gegen St. Gallen zum insgesamt bereits vierten Mal im Endspiel des Schweizer Cups. Trotzdem spricht der Innenverteidiger von einem ganz besonderen Spiel: «Ich freue mich wahnsinnig. Meine beiden kleinen Töchter werden zum ersten Mal bei einem Cupfinal dabei sein», sagt Ziegler zu 20 Minuten. «Es wird ein grosses Fest.»

In Bern wird aber nicht nur die Familie des 35-fachen Nationalspielers dem FC Lugano die Daumen drücken. Während in der Super League in dieser Saison bei Tessiner Heimspielen im Schnitt nur rund 2800 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadio di Cornaredo strömten, wird die Fan-Unterstützung am Sonntag um ein Vielfaches grösser sein. Rund 9300 Tickets haben die Luganesi drei Tage vor Saison-Highlight bereits abgesetzt. «In einem solchen Spiel sind die Fans unglaublich wichtig», sagt Ziegler. «Beim Cupsieg 2015 mit dem FC Sion habe ich schon einmal erlebt, was das ausmachen kann.»