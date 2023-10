Das sind die Helden des Busunglücks von Venedig

Beim Bus hätten sie sofort gesehen, dass der Fahrer tot war. Der Car hatte bereits Feuer gefangen. «Ich habe dann eine Frau auf meine Schultern geladen und danach noch einen Mann herausgeholt», so Godstime. Als er dann noch ein Mädchen aus den Flammen rettete, habe er gedacht, er halte sein eigenes Kind in den Armen. «Es war schrecklich, ich weiss nicht, ob sie überlebt hat.» Auch Boubacar – der selbst vor wenigen Tagen Vater wurde – erzählt, er habe «drei oder vier Leute rausgeholt, ich weiss es nicht mehr. Und einen Hund.»

«Ich kann nicht glauben, was ich gesehen habe», erzählt Godstime weiter, «all diese Leichen, all diese toten Menschen. Ich kann gar nicht sagen, wie viele es waren, es waren so viele. Und dann die Schreie, das Weinen. Sie sind immer noch in meinem Kopf.»