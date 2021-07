Hochwasser-Drama - Retter erzählt, wie er Ehepaar aus den Fluten zog

Mit Kraft, Geschick und etwas Glück lenkte er die drei in Sicherheit

Am Samstag gingen in nur wenigen Minuten erhebliche Wassermassen über Hallein herab und die Gassen der Altstadt wurden zu einem rauschenden Fluss. Beim heldenhaften Passanten handelt es sich um Alexander Eisenmann, der gleich beim Ort des Geschehens wohnt. Sein Sohn hatte ihn gerufen, nachdem dieser die beiden Menschen im Wasser davontreiben sah. Es waren Nachbarn Eisenmanns, die einen Imbiss vor Ort betreiben. Das Ehepaar war von den Wassermassen überrascht worden: «Innerhalb von fünf Minuten war das Wasser einen halben Meter hoch, wir konnten uns nicht halten!» sagt Ehemann Salih Karaarslan gegenüber der «Bild»-Zeitung.

Karaarslan und seine Ehefrau Ayse wurden wehrlos mit den Wassermassen mitgerissen, als Eisenmann ihnen hinterhersprang. Es gelang ihm, alle drei in die Richtung einer Hofeinfahrt zu lenken, die durch eine Wand vom Hauptstrom des Wassers abgetrennt war. Nach wenigen Metern konnte er sich selbst und die beiden wieder aufrichten und so in Sicherheit bringen. Der Retter verhinderte so Schlimmeres: «Wären wir mit dem Wasser weitergetrieben in den Kothbach, hätte das richtig schlimm ausgehen können.» sagt Eisenmann.