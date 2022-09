Unwetter in Italien: Retter finden Teil von Mattias Shirt – «würde jeden Baumstamm umdrehen, um ihn zu finden»

Wo ist Mattia? Die Feuerwehr sucht nach dem achtjährigen Mattia, der am 15. September in der Ortschaft Barbara zusammen mit seiner Mutter von den Wassermassen überrascht wurde. Der Bub verschwand in den Fluten.

Nach den heftigen Überschwemmungen in Mittelitalien haben die Rettungskräfte am Wochenende die Suche nach dem achtjährigen Mattia fortgesetzt.

Der 38-jährige Tiziano Luconi fährt mit seinen Händen über ein mit Schlamm verschmutztes Stück Baumwolle. Ein Mitarbeiter der italienischen Rettungskräfte brachte es am Sonntagmorgen dem Vater von Mattia, dem achtjährigen Buben, der am Donnerstagabend in der Ortschaft Barbara in der Region Marken nach einem heftigen Sturm in den Fluten verschwunden ist.