Vietnam: Armee will Bub (10) aus dem Schacht retten

Schacht-Drama in Vietnam : Retter haben Kontakt zu Bub (10) verloren – jetzt schaltet sich Armee ein

Seit Samstag steckt ein Zehnjähriger in Vietnam in einem Baustellenschacht fest.

Zur Rettung eines Buben in Vietnam, der vor einigen Tagen in einen 35 Meter tiefen Schacht gefallen war, ist am Dienstag die Armee eingeschaltet worden. Wie die Einsatzkräfte vor Ort mitteilten, wollen sie, unterstützt von Soldaten und Ingenieuren, versuchen, die 35 Meter tief in der Erde steckende Stahlbeton-Röhre anzuheben, um den darin festsitzenden Zehnjährigen zu befreien. Dafür wurden etwa hundert Soldaten sowie professionelle Ausrüstung zum Einsatzort gebracht.