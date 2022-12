Lawine in Vorarlberg: «Retter setzen weiterhin alles daran, die Verschütteten zu finden»

Die Suche dauert auch in der Nacht an.

Zehn Personen wurden am Sonntagnachmittag in Vorarlberg von einer Lawine erfasst.

Im Skigebiet Lech/Zürs in Vorarlberg löste sich am Sonntag eine Lawine.

Zehn Personen wurden am Sonntagnachmittag gegen 14.55 Uhr im Skigebiet Lech/Zürs von einer Lawine verschüttet. Inzwischen konnte eine Person lebend geborgen werden. Laut einer Sprecherin der Tourismusregion Lech/Zürs ging die Grosslawine im Pistenbereich der Trittkopfbergstation nieder. «Ob sich diese in einem präparierten oder gesicherten Pistenbereich löste, ist bisher nicht bekannt.»

Am Sonntag seien rund 200 Einsatzkräfte der verschiedenen Blaulichtorganisationen, darunter Suchtrupps mit Hunden, und acht Helikopter aus Vorarlberg und Tirol im Einsatz gestanden. «Die Einsatzkräfte setzen weiterhin alles daran, dass die verunfallten Personen gefunden und gerettet werden können.» Ein Rega-Helikopter stehe auch in der Nacht bereit. Zu den verunfallten Personen habe man bisher keine Angaben.

Skipiste am Sonntag gut besucht

In der Weihnachtszeit ist die Region gut besucht. «Dementsprechend verhält es sich auf der Piste. Diese war am Sonntag gut besucht.» Zu den Pistenverhältnissen sagte die Sprecherin, dass es in Vorarlberg gestern zuletzt geschneit hat. «Auf dem Berg liegen aktuell 80 Zentimeter Schnee.» Die Lawinengefahr liege bei Stufe 3 bis 4 und ist somit erheblich.