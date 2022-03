Mariupol : Retter suchen in Theater-Ruine nach Überlebenden

Rettungstruppen suchen in den Ruinen des von einem russischen Luftangriff zerstörten Theaters nach Überlebenden. «Wir hoffen und wir glauben, dass einige der Menschen, die unter dem Theater Schutz suchten, überlebt haben könnten», sagte ein Mitarbeiter des Bürgermeisteramtes, Petro Andruschtschenko, am Donnerstag.

Der Eingang zu dem Gebäude sei durch Trümmer versperrt

Der Chef der regionalen Militärverwaltung in Donezk, Pawlo Kyrylenko, gab über Telegram bekannt, der Eingang zu dem Gebäude sei seit dem Angriff durch Trümmer versperrt. Ein von der Mariupoler Stadtverwaltung veröffentlichtes Foto zeigte, dass ein ganzer Teil des dreistöckigen Theaters nach dem Angriff am Mittwochabend eingestürzt war.

Satellitenbilder des US-Unternehmens Maxar vom Montag zeigten, dass die Strasse vor und hinter dem Gebäude mit dem russischen Wort Deti für Kinder beschriftet war. Das russische Militär versicherte, es habe am Mittwoch überhaupt keine Angriffe in Mariupol geflogen. Es erklärte allerdings auch, das Asow-Bataillon habe in dem Theater seine Zentrale gehabt. Die ukrainische Regionalverwaltung betonte dagegen, zum Zeitpunkt des Angriffs hätten sich nur Zivilisten in dem Gebäude aufgehalten. Das Asow-Bataillon ist eine Freiwilligeneinheit. Viele seiner Mitglieder gelten als rechtsextrem und nationalistisch.