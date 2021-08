Österreich - Retter trägt Bub (3) sechs Stunden vom Berg hinunter

Weil das Wetter so schlecht war, konnten die Rettungshelfer die drei Personen nicht aus der Luft retten, sondern mussten selbst aufsteigen.

Die drei waren in der Region Salzkammergut im Bundesland Oberöstereich auf dem 1450 Meter hohen Feuerkogel unterwegs.

Der dreijährige Emil aus Deutschland wurde in den österreichischen Alpen gerettet, nachdem sein Vater und Onkel sich mit dem Kleinen verirrt hatten.

In einem sechsstündigen Abstieg brachten die Bergretter das Trio aus der brenzligen Lage in Sicherheit.

Wegen des schlechten Wetters konnten sie nicht per Helikopter gerettet werden.

Zwei Männer verirrten sich in Begleitung eines Dreijährigen in den österreichischen Alpen.

Drei Personen sind am Mittwoch im Bundesland Oberösterreich aus einer brenzligen Lage gerettet worden. Die zwei erwachsenen Brüder (32, 23) aus Deutschland waren mit dem dreijährigen Sohn des älteren der beiden Männer am Tag zuvor zu einer Wanderung im Gebiet rund um den 1450 Meter hohen Berg Feuerkogel aufgebrochen. Am Mittwoch wollten sie zur Bergstation absteigen, als sie die falsche Abzweigung nahmen und die Orientierung verloren.