Curevac

Curevac ist ein deutsches Pharmaunternehmen, das 2000 gegründet wurde. Es hat sich vor allem auf die Erforschung und die Entwicklung von Arzneimitteln auf der Grundlage des Botenmoleküls mRNA spezialisiert, auf dem auch der Covid-Impfstoff basiert. Der Covid-Impfstoffkandidat von Curevac befindet sich derzeit in der finalen Phase der klinischen Entwicklung. Für die zulassungsrelevante Phase 2b/3-Studie, die am 14. Dezember 2020 gestartet wurde, ist die Rekrutierung von derzeit rund 40’000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Lateinamerika und Europa erfolgreich abgeschlossen worden.