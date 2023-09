Rettung in Rom: Brüder assen Erde, weil sie so hungrig waren

Pietro (4) und Paolo (6) wurden am 10. Mai 2023 von der Polizei in Rom gerettet. Jetzt schildert das Spital die beeindruckende Erholung der Kinder.

Als die Polizeibeamten die Kinder entdeckten, gaben die Kleinen an, hungrig zu sein. «Wir wollen eine Glace», sagten sie. Ihr Gesundheitszustand war so kritisch, dass sie zunächst eine Woche auf der Intensivstation verbrachten, bevor sie in die Abteilung für Gastroenterologie verlegt wurden.

Sie sahen niemandem in die Augen

Eltern haben das Sorgerecht verloren

Der älteste Bub wurde am 6. Juli aus der Klinik in Rom entlassen. Sein kleiner Bruder musste jedoch nochmals operiert werden: Wegen der Schläge, die er im Laufe der Jahre erlitten hatte, hatte sich Blut in seinem Kopf angesammelt. Die Blutansammlungen erzeugten Druck auf sein Gehirn, was sein Sehvermögen und andere Funktionen beeinträchtigte.