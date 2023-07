Prinz Harrys Afrika-Trip könnte über Ehe mit Meghan entscheiden

Die Spekulationen um eine Ehekrise zwischen Herzogin Meghan (41) und Prinz Harry reissen nicht ab. Nun scheint der geplante Solo-Trip des 38-Jährigen noch mal Öl ins Gerüchtefeuer zu giessen. Der Royal wolle nach Afrika fliegen, um einen Dokumentarfilm für Netflix zu drehen . In dem Streifen soll es darum gehen, dass Harry in die Wohltätigkeits-Fussstapfen seiner Mutter, Prinzessin Diana, tritt.

Harrys Reise könnte Ehe «belasten» oder «Stärken offenbaren»

Seine Frau Meghan und die beiden gemeinsamen Kinder, Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2), bleiben hingegen im Familien-Anwesen in Montecito, Kalifornien, was bedeutet, dass das Paar längere Zeit getrennt voneinander sein wird. Dies könne ihre Ehe entweder «belasten» oder «verborgene Stärken offenbaren», sagt die leitende Therapeutin und Beziehungsexpertin Sally Baker zu «Mirror US».

«Es ist natürlich, dass grosse Lebensereignisse und äussere Umstände tiefgreifende Auswirkungen auf eine Ehe haben können, im Guten wie im Schlechten. Eine Alleinreise wie die von Prinz Harry nach Afrika könnte möglicherweise eine Beziehung belasten, insbesondere wenn Scheidungsgerüchte im Umlauf sind», so Baker. Es könne jedoch auch Paare am Ende einander näher bringen. Mit Anstrengung und Engagement kann eine Zeit der Trennung Perspektive und Wertschätzung vermitteln, heisst es weiter.

Vor allem bei dem Herzog und der Herzogin von Sussex würden so viele Faktoren eine Rolle spielen, die Aussenstehende einfach nicht verstehen würden. «Ich denke, es ist unhöflich, über ein mögliches Scheitern der Ehe zwischen Harry und Meghan nachzudenken oder darüber zu spekulieren, was für sie und ihre kleinen Kinder wirklich tragisch wäre.» Die Expertin hoffe, dass das Paar einen durchdachten Plan hat, um wieder zusammenzukommen. «Beziehungen sind komplex und es ist wichtig, dass wir mit Mitgefühl reagieren», sagt sie zum Schluss.

Umzug von Montecito nach Malibu?

Erst am Dienstag berichtete die Quelle «Radar Online», dass die Beziehung des Paares auf der Kippe stehe und es sich derzeit eine «Auszeit» nimmt, um sie zu retten. «Sie versuchen herauszufinden, was passiert ist. Harry passt nicht in Meghans kitschige Hollywood-Welt», so der Insider. Ein Bekannter des Paars dementierte diese Gerüchte direkt gegenüber «Page Six». «Das stimmt nicht, es ist buchstäblich erfunden.»