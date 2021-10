Spontane Hilfsaktion – Rettungsdienst hilft bei Kalbsgeburt

Im Kontakt mit Mutterkuhherden kann es zu Verletzungen von beispielsweise Wanderern oder Bikern kommen. Aus diesem Grund absolvierte der Rettungsdienst Surselva am Mittwoch eine Weiterbildung auf der Weide von Landwirt Urs Grob in Ilanz GR. «Personen, die im Kontakt mit Mutterkühen verletzt werden, sind oft schwer zu erreichen, nicht zuletzt wegen der aufgebrachten Kühe», sagt Alex Gisler, Leiter des Rettungsdiensts Surselva. Daher habe man das richtige Vorgehen in so einem Fall mit einem Landwirt anschauen wollen.