Krieg in der Ukraine : «Rettungsdienste können den Bedarf an Einsätzen kaum bewältigen»

1 / 5 Die Firma Stowa AG aus Rothrist AG hat Ausrüstung gespendet, die bei der Bekämpfung von Waldbränden rund um das havarierte Kernkraftwerk Tschernobyl zum Einsatz kommt. HelpUA Die Spenden sind so willkommen wie bitter nötig. Dieses Foto zeigt zerstörte Ausrüstung einer Feuerwehrstation bei Tschernobyl. HelpUA Eine Feuerwehrstation im täglich bombardierten Charkiw mit gespendeter Ausrüstung aus den Walliser Gemeinden Bagnes und Orsières. HelpUA

Darum gehts

Es vergeht kein Tag, an dem in der Stadt Charkiw im Nordosten der Ukraine keine Munition der russischen Armee herniedergeht. Der russische Angriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew scheiterte und die Invasionsarmee zog sich weitgehend aus dem Norden des Landes zurück. Seither versuchen russische Truppen zu verhindern, dass sie von ukrainischen Gegenangriffen zurück bis an die Landesgrenze gedrängt werden. Das Mittel der Wahl: grosse Geschosse aus grosser Distanz.

Grosses Leid erfährt dabei die Zivilbevölkerung. Täglich berichten Medien und Geheimdienste von Beschuss in und rund um die Millionenstadt Charkiw. Die zivile Infrastruktur ächzt unter dem Dauerbombardement. Und wenns brennt, muss die Feuerwehr dennoch ausrücken. Nur was tun, wenn die letzte Bombe den Feuerwehrstützpunkt getroffen hat? Der Verein HelpUA will den vom Krieg belagerten Feuerwehrleuten helfen und hat in der Schweiz willige Spendende gefunden.

«Spenden machen grossen Unterschied»

«Die Rettungsdienste sind überfordert und können aufgrund des schlechten Zustands ihrer Ausrüstung den aktuellen Bedarf an Rettungseinsätzen kaum bewältigen», sagt Tetiana Kaufmann von HelpUA. Darum habe man sich an Schweizer Feuerwehren gewandt. Die Feuerwehren von Gelterkinden, Sissach und Biel-Benken BL hätten sofort reagiert und Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Hitzebeständige Overalls, Sanitätsuniformen, Feuerwehrstiefel und -helme, all das soll nächste Woche in die Region Charkiw geschickt werden.