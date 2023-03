Basel: Rettungseinsatz auf dem Rhein – Person lebend geborgen

Eine Person wurde in der Nähe der Johanniterbrücke aus dem Wasser gezogen.

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Rhein in Basel zu einem Rettungseinsatz.

Grossalarm auf dem Rhein in Basel am Donnerstagnachmittag. Wie mehrere Augenzeugen berichten, kam es bei der Johanniterbrücke zu einer Wasserrettung auf dem Rhein. Ein Grossaufgebot von Berufsfeuerwehr, Polizei und Sanität waren vor Ort. Aufnahmen einer Zeugin zeigen, wie eine Person beim Liegeplatz des Feuerlöschboots auf einer Bahre in ein Sanitätsfahrzeug verfrachtet wurde. Die Person konnte augenscheinlich lebend aus dem 7,3 Grad kalten Fluss gerettet werden.