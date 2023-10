Rettungsgasse: Schutz und Rettung Bern bedankt sich herzlich

«Kompliment! Ist aber nicht immer so»

Auf Facebook schreibt ein User dazu: «Kompliment! Ist aber nicht immer so.» Tatsächlich sorgen fehlende Rettungsgassen immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt gab es in Österreich und Deutschland Fälle, die für Aufmerksamkeit sorgten, weil die Autofahrenden den Rettungsfahrzeugen keinen Platz machten. In Österreich starb deswegen ein verunfalltes Ehepaar. Im deutschen Wuppertal kam ein Notarzt noch rechtzeitig an der Unfallstelle an – weil er sich auf der Autobahn ein Velo auslieh.