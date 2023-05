Büsserach: Töfflenker nach Kollision mit Auto schwer verletzt

Ein Motorradlenker geriet aus noch unbekannten Gründen am gestrigen Nachmittag in Büsserach in der Fehrenstrasse auf die Gegenfahrbahn.

Am Donnerstagnachmittag, dem 18. Mai 2023, gegen 15.20 Uhr war ein Motorradlenker in der Fehrenstrasse in Richtung Büsserach SO unterwegs. Die Kantonspolizei Solothurn teilt in einer Medienmitteilung mit, dass er aus noch unbekannten Gründen in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn kam. Daraufhin kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto.