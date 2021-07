Bangladesch : Rettungskräfte bergen Dutzende Tote aus brennender Fabrik

In der Nähe von Dhaka brennt seit gestern ein Fabrikgebäude. Mindestens 43 Menschen sind tot.

Die Fabrik in Rupganj stand bereits am Donnerstag in Flammen.

Bei dem Brand einer Fabrik in Bangladesch sind nach neuen Angaben mehr als 40 Menschen ums Leben gekommen. Bislang seien 43 Leichen aus dem noch brennenden Fabrikgebäude in der nahe Dhaka gelegenen Industriestadt Rupganj geborgen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Feuer in der sechsstöckigen Hashem-Fabrik, das bereits am Donnerstag ausgebrochen war, wurden zudem 30 Menschen verletzt.