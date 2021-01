Gjerdrum bei Oslo : Rettungskräfte finden nach Erdrutsch in Norwegen erstes Todesopfer

Nach einem grossen Erdrutsch im Nordosten von Oslo fanden die Rettungskräfte ein erstes Todesopfer. Weitere neun Menschen werden immer noch vermisst.

Bei einem Erdrutsch in Gjerdrum mussten 1000 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Der Erdrutsch hatte sich am frühen Mittwochmorgen in Ask in der Kommune Gjerdrum rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo ereignet. Er dehnte sich auf einer Länge von etwa 700 Metern und einer Breite von 300 Metern aus.