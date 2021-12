Les Paccots FR – Rettungskräfte finden vermisste S.J. tot in Fluss

Seit Samstagmorgen war S.J. in Les Paccots FR vermisst worden. Auf Wunsch der Familienangehörigen hatte die Kantonspolizei deshalb eine Vermisstmeldung veröffentlicht. Am Sonntagmorgen wurde S.J. von den Rettungskräften im Rahmen einer umfangreichen Suchaktion leblos im Fluss La Veveyse de Fégire in Les Paccots gefunden.