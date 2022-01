Lanzarote – Rettungskräfte suchen seit Tagen nach vermisstem Schweizer (27)

Der Schweizer wurde am Strand von El Paso in der Gemeinde Yaiza zum letzten Mal gesehen.

Auf Lanzarote wird seit dem Nachmittag vom 31. Dezember ein 27-jähriger Schweizer vermisst. Laut der örtlichen Polizei wurde Hugo Giusepe Viate am Strand von El Paso in der Gemeinde Yaiza zum letzten Mal gesehen. Die Beamten fanden dort seine Kleidung gefaltet deponiert, daneben seine Hausschuhe. Der vermisste junge Schweizer ist schlank, 1,70 m gross und hat lange Haare.

Am Montagmorgen wurde laut der Zeitung «La Voz» die Suche nach dem jungen Schweizer wieder aufgenommen. Der Leiter des koordinierten Suchtrupps, Enrique Espinosa, sagt aber gegenüber der Zeitung: «Nach drei Tagen sind die Chancen, dass er noch am Leben ist, fast gleich null.» Trotzdem werden ein Helikopter, ein Patrouillenboot der Guardia Civil, das Emerlan-Boot sowie die Feuerwehr und der Zivilschutz den ganzen Tag über am Land, zu Wasser und in der Luft weitersuchen.