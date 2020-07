Nach 11 Tagen auf hoher See

Rettungsschiff mit 180 Flüchtlingen an Bord in Sizilien gelandet

Das private Rettungsschiff «Ocean Viking» hat die Erlaubnis erhalten, italienisches Festland anzusteuern. Zuvor hatte Italien lange gezögert, wie mit dem Schiff mit 180 Flüchtlingen an Bord zu verfahren sei.

Das private Rettungsschiff «Ocean Viking» ist mit 180 Migranten an Bord durfte am Montag in Porto Empedocle auf Sizilien einlaufen. Das teilte die Organisation SOS Méditerranée mit. Im Hafen im Gebiet von Agrigent an der Südwestküste sollten die aus Seenot geretteten Menschen nach italienischen Angaben auf die Quarantänefähre «Moby Zaza» gebracht werden.

Die Regierung in Rom hatte am Wochenende nach langem Zögern ihr Okay für die Übernahme auf das Quarantäneschiff gegeben. Die «Ocean Viking» hatte die 180 Menschen am 25. und 30. Juni aus dem Mittelmeer gerettet. SOS Méditerranée wiederholte die Forderung, dass zumindest 44 Menschen, die sich in einer psychologischen Notlage befänden, «so schnell wie möglich an einen sicheren Ort an Land» gebracht werden sollten.