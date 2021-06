Hauseinsturz in Florida : Rettungsteam findet fünften Toten in den Trümmern

Nachdem ein Feuer auf dem Gelände des eingestürzten Wohnhauses in Miami gelöscht worden war, wurden die Sucharbeiten fortgesetzt.

In der Nacht auf Donnerstag stürzte in Florida ein Wohnkomplex ein.

In der Nacht auf Donnerstag stürzte in Miami ein Wohnhochhaus ein.

Die Zahl der Toten durch den teilweisen Einsturz eines Wohnhochhauses in Florida in dieser Woche hat sich auf fünf erhöht. Die Such- und Rettungsteams hätten am Samstag einen weiteren Leichnam in den Trümmern des Gebäudes gefunden, sagte die Verwaltungschefin des Verwaltungsbezirks Miami Dade, Daniella Levine Cava, bei einer Pressekonferenz. Die Zahl der Vermissten sank demnach auf 156.