«Returnable Cups» – 2 Franken als Pfand – Starbucks testet in der Schweiz den Mehrwegbecher 

Diesen Mehrwegbecher gibt es neu in den sechs Starbucks-Filialen in der Genfer Innenstadt.

Die Kundschaft soll die Becher auch in dreckigem Zustand zurückgeben können.

Starbucks-Kaffee kann man in Genf neu auch aus Mehrwegbechern trinken.

Wer in den sechs Starbucks-Filialen in der Genfer Innenstadt Kaffee trinkt, kann neu einen Mehrwegbecher nutzen. Das Unternehmen spricht von «Returnable Cups» und verlangt für diese ein Pfand von 2 Franken. Die Kundschaft soll die Becher auch in dreckigem Zustand retournieren können, teilt Starbucks mit.