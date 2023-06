Zürcher Obergericht: Reuige Kokaindealer bitten um mildere Urteile.

Die Vorwürfe sind happig: Ein heute 38-jähriger Schweizer mit Wurzeln aus dem Balkan soll als Kopf einer Drogenbande zwischen Frühling 2016 bis zu seiner Verhaftung im Mai 2018 einen regen Kokainhandel von insgesamt 30 Kilogramm betrieben haben. Der Handel verlief laut Anklage zu einem grossen Teil in einem Spezialitätenrestaurant mit Shisha-Bar in der Zürcher Innenstadt. Das Lokal war von seiner damaligen Lebenspartnerin geführt worden. Der Techniker mit Wohnsitz im Kanton Schaffhausen befindet sich bereits seit fünf Jahren im Gefängnis. Der Staatsanwalt sagte am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich vor einem Jahr: «Der Beschuldigte war einer der grössten Drogenhändler in der Schweiz.»