Mittelfeld-Duell in der Super League – Revanchiert sich St. Gallen bei GC für die 2:5-Klatsche?

1 / 8 Der FC St. Gallen bereitet sich im Schnee auf das Spiel gegen GC vor. Andy Mueller/freshfocus GC verlor die letzten beiden Partien in der Super League. Claudio Thoma/freshfocus Nun geht es für Trainer Contini in seine alte Heimat. Claudio Thoma/freshfocus

Darum gehts Am Sonntagabend kommt es zum Super-League-Duell zwischen St. Gallen und GC.

Beide Teams befinden sich momentan in einem Formtief.

Das Spiel findet erstmals wieder mit Maskenpflicht statt.

Die Saison von St. Gallen und GC könnte momentan nicht unterschiedlicher laufen und trotzdem trennen die beiden Teams nur drei Punkte. Die St. Galler sind von Anfang an schlecht in die Saison gestartet und müssen sich momentan mit dem achten Tabellenplatz begnügen. Ausserdem hat kein Team in der Schweizer Liga so viele Platzverweise erhalten wie die Espen. So erhielt Euclides Cabral am letzten Sonntag die Rote Karte, welches die Auswärtsniederlage in Sion endgültig besiegelte. Nun empfängt das Team von Peter Zeidler GC. Erst Anfang Oktober fingen sich die St. Galler gegen GC gleich eine 5:2-Klatsche ein und sind auf Wiedergutmachung gegen die Zürcher aus. Bei grossem Schneefall trainierte das Team am Donnerstagnachmittag im Schnee.

Die Grasshopper stehen trotz einem guten Saisonstart momentan nur noch auf dem fünften Tabellenplatz mit 18 Punkten, wie Servette und Sion. Die Anfangseuphorie ist im Niederhasli verstummt und die Hoppers sind in der Realität angekommen. Nachdem der Aufsteiger trotz einem 0:2-Rückstand die Partie in Genf fast noch gewann, sagte der ehemalige St. Gallen-Spieler und aktuelle GC-Trainer, Giorgio Contini, gegenüber «SRF»: «Wir müssen Lösungen finden und analysieren, was wir falsch gemacht haben». Nur eine Woche später verlor GC dann auch noch knapp gegen Lugano mit 0:1. Obwohl GC erstmals überhaupt in dieser Saison zwei Mal hintereinander verloren haben, strahlen sie alles andere als Unruhe aus. Denn mit dem Besitzerwechsel der Hoppers kam auch etwas Ruhe in den Club, wie GC-Juwel Petar Pusic schon im Frühling gegenüber 20 Minuten sagte: «Eine so konstant positive Stimmung wie jetzt habe ich bei GC noch nie erlebt».

Ohne Kurve und mit Maske

Den Grasshoppers könnte in die Karten spielen, dass wegen den kantonalen Massnahmen zur Eindämmung der zunehmenden Corona-Infektionen keine Stehplätze im Kybunpark vorhanden sein werden und auf dem gesamten Stadiongelände die Maskenpflicht gilt. Dennoch wird der Heimvorteil für die St. Galler zu spüren sein.

Mit einem Sieg könnten die Ostschweizer wichtige Punkte sammeln, um den Vorsprung auf das Tabellenende auszubauen. GC wiederum kann mit einem Auswärts-Erfolg den Abstand auf die Spitzengruppe verkleinern. Bei einer Niederlage der Zürcher in St. Gallen muss GC aber hoffen, dass die unmittelbar hinter ihnen klassierten Teams nicht gewinnen, ansonsten würde bei den Hoppers die Sicht klar nach unten gehen. Somit handelt es sich bei diesem Duell klar um ein Sechs-Punkte-Spiel. Wer den Anschluss nicht verlieren will, muss am Sonntagnachmittag unbedingt liefern.