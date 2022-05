12 Teams ab Saison 2023/2024: Revolution im Schweizer Fussball – Playoffs und Liga-Aufstockung kommen

Nun ist also fix, was sich bereits abgezeichnet hat. Die Vertreter der 20 Clubs der SFL haben haben am Freitag beschlossen, die Super League auf die Saison 2023/24 hin von zehn auf zwölf Klubs zu vergrössern. Für diesen Entscheid hatte es eine Zweidrittel-Mehrheit benötigt. Dies teilte die Liga am Freitagmittag in einer Medien-Mitteilung mit.