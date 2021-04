Als Ersatz für Qualifying : Revolution in der Formel 1 – drei Sprintrennen schon in dieser Saison

Nun ist es definitiv: Die Formel 1 führt ein neues Format ein, das für mehr Spannung sorgen soll.

Pool via REUTERS

Deshalb werden bereits in dieser Saison drei Sprintrennen eingeführt.

Revolution in der Königsklasse: Die Formel 1 führt definitiv Sprintrennen ein. 2021 werden drei der neuen Events durchgeführt. Wo und wann? Die konkreten Antworten auf diese Fragen blieb man bisher schuldig. Das Gerücht geht jedoch um, dass die Sprintrennen in Silverstone, Monza und Interlagos stattfinden.

Offiziell heisst es jedoch lediglich, dass es zwei Europarennen und einen GP ausserhalb Europas geben wird. Am Montag teilte die Rennklasse hingegen klar mit, wie die neuen Rennen aussehen werden.

So funktionieren die Sprintrennen

Das Qualifying für das Sprintrennen steigt schon am Freitagnachmittag. Freitags und samstags wird am Vormittag in jeweils einer einstündigen Session trainiert.