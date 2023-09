Küstenwache stoppt Mann, der in Hamsterrad übers Meer will

Aktivist Baluchi war unter anderem Mitglied der iranischen Rad-Nationalmannschaft und rannte 2003 von Los Angeles zu Ground Zero in New York.

Er war bereits rund 110 Kilometer weit von der Küste von Georgia entfernt, als die US-Küstenwache sein Unterfangen abbrach: Der in Florida lebende gebürtige Iraner Reza Baluchi ist erneut mit seinem Plan gescheitert, den Atlantik mit einem selbstgebauten und von seiner Muskelkraft angetriebenen Schwimmkörper zu überqueren, das wie ein riesiges Hamsterrad aussieht. An der Aussenseite des Hydropod genannten Geräts angebrachte Paddel sollen der mit Schwimmkörpern versehenen Metalltrommel den nötigen Vortrieb ermöglichen, wenn der «Fahrer» darin vorwärts läuft.

Als er angehalten wurde, weigerte sich Baluchi drei Tage lang, sein «Hamsterrad» zu verlassen, und drohte mit der Zündung einer Bombe, die er angeblich an Bord hatte. Erst am 1. September gab er auf. Nun muss er sich wegen «Behinderung einer Einschiffung» und Verstosses gegen einen Befehl eines Hafenmeisters verantworten. Er trat seine Reise just dann an, als sich die Behörden auf die Ankunft des Hurrikans Franklin vorbereiteten.