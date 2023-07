Rezession in EU – es drohen Entlassungen und Börsenunruhen

Die Notenbanken steigern seit einem Jahr massiv die Leitzinsen. So wollen sie den wirtschaftlichen Aufschwung abschwächen, damit die Nachfrage und schliesslich die Inflation abnimmt. Nun zeigt die Zinswende Wirkung. Zuletzt ging die Preissteigerung in der Schweiz auf unter zwei Prozent zurück .

Doch in vielen Ländern ist die Inflation weiterhin zu hoch. Die Notenbanken befinden sich zunehmend in einer schwierigen Lage, sagte Matthias Geissbühler, Anlagechef von Raiffeisen Schweiz, an einem Medienanlass am Donnerstagmorgen.

Risiken für wirtschaftlichen Abschwung steigen

Auch in der EU sei die Rezession schon da und in den USA nur eine Frage der Zeit. «Die Arbeitslosenzahlen in Europa und den USA werden steigen», sagt Geissbühler. In der Schweiz sehe es noch etwas besser aus. Doch auch hier nehme die Dynamik ab, so Geissbühler. Man höre auch in der Schweiz davon, dass Firmen damit beginnen, Arbeitsplätze abzubauen. Der Schweizer Franken bleibe aber stark und könnte noch mehr steigen.