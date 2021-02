SRH/Port of Switerland

Das Hochwasser legte über das Wochenende den Schifffahrtsbetrieb in Basel auf dem Rhein still. Nach Überschreiten der Marke von 8,2 Metern war die gesamte Strecke zwischen Kembs und Rheinfelden blockiert. Dank rückläufiger Niederschläge hat sich die Lage inzwischen beruhigt. Am Montag wurde die kritische Marke bereits wieder unterschritten und Grossschiffe konnten wieder den Basler Hafen ansteuern.