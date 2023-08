Rheinfelden AG: Psychologin fordert härteres Vorgehen gegen Mobber

1 / 2 «Blöde Anmache, fiese Kommentare, bewusstes Ignorieren und Ausschliessen bis hin zu Prügel und Sachbeschädigung gehören in Schulen leider zur Tagesordnung», so die pädagogische Psychologin und Heilpädagogin Sarah Zanoni im Interview mit 20 Minuten. Sarah Zanoni Erst nach etwa sechs Monaten könne von offizieller Seite etwas gegen das Mobbing unternommen werden. Viel zu spät, wie die Psychologin findet. (Symbolbild) Roman Bodnarchuk - Fotolia

Darum gehts Die Psychologin Sarah Zanoni fordert ein härteres Vorgehen gegen mobbende Kinder und Jugendliche.

Mobbing könne meist erst dann unterbunden werden, wenn mit einer juristischen Klage gedroht werde.

Selbst wenn die Lehrpersonen informiert sind, sei es schwierig, die Täterinnen oder Täter in flagranti zu erwischen.

Die Sommerferien sind in den meisten Kantonen zu Ende und die Schule hat wieder begonnen. Für viele Schülerinnen und Schüler ist der Schritt zurück in den Alltag ein schwerer. «Blöde Anmache, fiese Kommentare, bewusstes Ignorieren und Ausschliessen bis hin zu Prügel und Sachbeschädigung gehören in Schulen leider zur Tagesordnung», so die pädagogische Psychologin und Heilpädagogin Sarah Zanoni im Interview mit 20 Minuten.

Erst nach etwa sechs Monaten gelten die Plagereien offiziell als Mobbing. Viel zu spät, wie die Psychologin findet. Der psychische Schaden, den ein Kind nach einem halben Jahr Mobbing davonträgt, sei nicht auszudenken und könne weitreichende Folgen haben, so Zanoni. Darum fordert die Psychologin ein härteres Vorgehen gegen die mobbenden Kinder und Jugendlichen.

Klage gegen mobbende Personen

Sarah Zanoni habe in ihrer Praxis in Rheinfelden AG viele Fälle begleitet, in denen Gespräche zwischen der Lehrperson und den beteiligten Schülerinnen und Schülern alleine nicht ausgereicht haben. «Ich erinnere mich an Fälle, in denen erst dann Ruhe einkehrte, als die Eltern des gemobbten Kindes mit einer juristischen Klage drohten», so die Psychologin. Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass Mobbing mit Drohungen, Verletzungen und Erpressung eine gesetzliche Straftat sei.

«Man weiss heute, dass Kinder und Jugendliche sich nicht aus eigener Kraft von Mobbing befreien können. Sie sind auf die Hilfe der Erwachsenen dringend angewiesen», erklärt Zanoni. Mobbingopfer leiden meist still vor sich hin.

Ein Kind, das bei Lehrpersonen oder Eltern Hilfe sucht, muss umgehend unterstützt werden, fordert die Psychologin. Die Reaktion «das müsst ihr untereinander klären» sei verwerflich. «Ich würde sogar sagen, es ist unterlassene Hilfeleistung», so die Psychologin weiter. «Ich habe genug Kinder erlebt, die aufgrund solcher Erfahrungen innerlich aufgegeben haben und das Mobbing als ihr Schicksal akzeptiert hatten. Das darf nicht sein», so Zanoni.

«Schulen müssen sich dem Thema Mobbing mehr annehmen»

Lehrpersonen und Eltern müssten bei Mobbing-Verdacht aktiv reagieren. «Es braucht unser Hinschauen und Ansprechen, wenn wir von Mobbing erfahren. Man sollte nicht warten, bis ein Kind emotional kaputt ist, sondern handeln. Ich wünsche mir, dass sich Schulen dieses Themas noch viel mehr annehmen würden.»

Mobbing an Schulen ist auch Thema am Podiumsgespräch «Jugendliche stehen unter Druck» am 26. September in Gelterkinden BL. Zanoni wird in einem Referat ausführlich auf ihre Forderungen eingehen. Neben der Psychologin werden sich auch ein Jugendpolizist und ein Schulsozialarbeiter zum Thema äussern.