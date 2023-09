Rheinfelden AG: Grenzbeamte stoppen Franzosen mit Diebesgut

Das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit fand in einem Auto beim Grenzübergang in Rheinfelden AG Diebesgut.

Am Mittwoch, dem 6. September, kontrollierte das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) an der Schweizer Grenze zu Deutschland in Rheinfelden AG. Mitarbeitende des BAZG stoppten einen Personenwagen mit französischem Kennzeichen bei der Ausreise, so das BAZG am Mittwoch. Sie stiessen dabei auf Münzen, Noten und Schmuck. Aufgrund dieser Funde stand der Verdacht auf Diebstahl im Raum. Spezialisten des BAZG untersuchten das Fahrzeug deshalb etwas genauer und stiessen auf weiteres potenzielles Diebesgut.