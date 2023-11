Rheinfelden (D) : Damit hat der Dieb wohl nicht gerechnet

1 / 3 Einem Jugendlichen wurde sein Handy im Bus geklaut. 20Min Als er im Bus nachsehen wollte, ob es immer noch auf seinem Sitzplatz liegt, war das Handy nicht mehr da. Instagram / regio_verkehrsbund_loerrach Ein Mann fuhr damit erst Bus, dann Zug und dann nochmals Bus. Die Polizei konnte das Handy schliesslich sicherstellen. imago images/kamera24

Darum gehts Ein Jugendlicher hat sein Handy während der Fahrt von Wehr (D) nach Schopfheim (D) im Bus vergessen.

Als er augenblicklich im Bus nach seinem Handy schaute, war es nicht mehr da.

Ein Tatverdächtiger fuhr mit dem Handy mehrfach Bus und Zug. In Rheinfelden (D) konnte er von der Polizei abgefangen werden.

Als ein Jugendlicher am Montagmorgen um circa sieben Uhr mit dem Bus von Wehr (D) nach Schopfheim (D) unterwegs war, fiel ihm beim Aussteigen auf, dass er sein Handy drinnen liegen gelassen hatte. Obwohl er umgehend nach dem Aussteigen nochmals im Bus auf seinem Sitzplatz nachsehen konnte, schien sich das Handy bereits in Luft aufgelöst zu haben, so eine Meldung der deutschen Polizei.

Als er das Handy mit dem Ortungsdienst verfolgen konnte, fielen ihm jedoch ungewöhnliche Bewegungen auf. Zunächst bewegte sich das Handy mit dem Zug nach Lörrach (D). Dort befand es sich eine Zeit lang in der Innenstadt. Kurz darauf reiste es dann wieder zurück mit dem Bus in Richtung Osten, von wo es auch gekommen war und wo der besagte Bus schlussendlich um 9.45 Uhr in Rheinfelden (D) von Polizisten kontrolliert werden konnte.

Tatsächlich war der «Tatverdächtige» an Bord, der darauf aufmerksam machte, dass er ein Handy gefunden habe. Der 42-jährige Mann gab an, das Handy im Bus gefunden zu haben. Wieso er dieses nicht beim Busfahrer abgegeben hatte, sondern stattdessen eine kurze Reise damit angetreten hatte, sei noch unklar, so die Polizei.

Das Handy konnte noch am selben Tag dem Jugendlichen zurückgegeben werden. Gegen den Tatverdächtigen wurden nun Ermittlungen eingeleitet, heisst es vonseiten der Polizei.