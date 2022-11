Cat-Content: Rheinländer Kätzchen sind die Petfluencer des Jahres

Katzen-Memes gehen viral

Der Katzenbesitzer Nils Jacobi hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Er ist Fotograf und setzt neben seinen vier Lieblingskatzen mittlerweile auch viele weitere Katzen in Szene. Die Zuschauer lieben den Cat-Content: Vom Mäusejagen im heimischen Garten über belustigende Memes bis hin zu kostümierten Halloween-Auftritten ist alles dabei. Besonders beliebte Videos sind die, bei denen Nils Jacobi Tipps und Tricks mit seinen Katzen teilt. In einem der beliebtesten Clips erklärt er zum Beispiel, wie auch Hobby-Filmemacher ein professionelles Video von rennenden Tieren erstellen können. Dazu bindet man eine Kamera an ein Stöckchen und lässt die Katze diesem hinterherjagen. Die vier Hauskatzen sind auf Social Media so beliebt geworden, dass sie nun auch Werbung für Katzenfutter machen.