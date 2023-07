Griechenland: Waldbrände auf Rhodos und Korfu

Ausser Kontrolle geratene Waldbrände haben auf der griechischen Ferieninsel Rhodos zu beispiellosen Massenevakuierungen geführt. 30'000 Touristen und Einheimische mussten am Wochenende vor den Flammen flüchten, 19'000 von ihnen wurden mit Bussen und Schiffen in Sicherheit gebracht. Andere flüchteten auf eigene Faust. Nach Einschätzung der Behörden könnte es noch Tage dauern, bis die Brände unter Kontrolle sind. Im Südwesten Griechenlands stiegen die Temperaturen am Sonntag auf über 46 Grad.