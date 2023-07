Waldbrand löst Explosion in Munitionslager in Griechenland aus

Nicht nur auf den Inseln Rhodos und Korfu, auch in zahlreichen anderen Regionen sind in Griechenland nach langer Trockenheit Grossbrände ausgebrochen. Auf Korfu begann in der Nacht zum Montag die Evakuierung der beliebten Ferienortschaft Nisaki. Boote der Küstenwache brachten rund 1000 Touristen und Einwohner in Sicherheit, wie das Staatsfernsehen berichtete.

Auf Rhodos tobte am Montag zum siebten Tag in Folge ein Grossbrand. Dort waren am Samstag bei einer der grössten Evakuierungsaktionen in der Geschichte Griechenlands rund 20'000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden. In allen Fällen wurden am Montagmorgen mit dem ersten Tageslicht Löschflugzeuge und Hubschrauber eingesetzt, um die Brände einzudämmen, wie der Zivilschutz mitteilte. (DPA)