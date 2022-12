Ribéry und Co.: Diese Fussball-Stars machten 2022 Schluss

Karriereende : Ribéry, Piqué und Tévez – diese Fussball-Stars machten 2022 Schluss

Mehrere grosse Namen haben in diesem Jahr ihre Fussballschuhe an den Nagel gehängt. Neben internationalen Stars beendeten auch zwei grosse Super-League-Profis ihre Laufbahn.

Franck Ribéry (39) – US Salernitana

Neunmal Deutscher Meister, sechsmal Pokalsieger sowie der Champions-League-Triumph 2013 – mit dem Franzosen Franck Ribéry verabschiedet sich ein ganz Grosser des Weltfussballs. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Mittelfeldspieler bei Bayern München, für den er zwischen 2007 und 2019 273 Spiele absolvierte. 2013 wurde Ribéry zu Europas Fussballer des Jahres gewählt. Zuletzt kickte er in Italien bei Florenz und Salernitana. Im Oktober beendete er seine erfolgreiche Karriere.

Gerard Piqué (35) – FC Barcelona

Praktisch seine ganze Laufbahn stand der Spanier in Diensten des FC Barcelona, mit dem er achtmal Meister und siebenmal Cupsieger wurde. Dazu kommen ganze vier Titel in der Champions League sowie mit der Nationalmannschaft der WM-Titel 2010 und der EM-Titel 2012. Insgesamt machte der Innenverteidiger unglaubliche 616 Pflichtspiele für Barcelona. Kurios: Im November in seiner allerletzten Partie blieb ihm der Einsatz verwehrt, da Piqué als Ersatzspieler die Rote Karte wegen Reklamierens gesehen hatte.