Nach zwölf Jahren bei Bayern

Ribéry vermisst München trotz Lobhudelei in der Serie A

Franck Ribéry spielt seit letztem Sommer erfolgreich für Fiorentina. Trotzdem fehlt dem langjährigen Flügel des FC Bayern München sein alter Club.

«Sein Fussball ist Poesie», huldigte die italienische «Gazzetta dello Sport» ihm erst vor wenigen Tagen. Seit Franck Ribéry von seiner Knöchelverletzung zurück ist und wieder regelmässig für die AC Fiorentina spielt, wird der Flügel in der Serie A mit Lob überhäuft.

Er übernimmt im Team eine Leaderrolle, und auch die Fans stärken ihm den Rücken. Trotzdem denkt der 37-jährige Franzose manchmal noch wehmütig an seine Zeit bei Bayern München zurück. «Es fehlen mir so viele Dinge, angefangen mit den Freunden, die ich da habe», sagte er in einem Interview mit der italienischen Sportzeitung. Beim deutschen Rekordmeister hatte Ribéry während zwölf Jahren gespielt und den Club im vergangenen Sommer nach einem emotionalen Abschied Richtung Florenz verlassen.