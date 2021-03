Am Montag geht das Training nun endlich wieder los – allerdings nur für Ruben. Weil Ricardo am 30. April 2000 geboren wurde, gilt die Ausnahmeregelung des Bundes für ihn nicht: Nur, wer Jahrgang 2001 oder jünger ist, darf wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Die zwei Fussballer erzählen, was sie vom Entscheid halten, wie sie die letzten Monate mit all den Einschränkungen erlebt haben und was es für sie bedeutet, wenn die Meisterschaft endlich weitergehen kann.