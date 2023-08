Ricardo Ten: Arm-amputierter reagiert auf Uhren-Geschenk

Für den 47-Jährigen kein Problem – im Gegenteil. In einem Video zeigt er seine Freude über das neue Schmuckstück.

Ricardo Ten sorgte an der Rad-WM in Glasgow für Schlagzeilen.

Seine Bilder gingen um die Welt. Der Spanier Ricardo Ten Argilés avancierte an der Rad-WM in Glasgow nicht nur wegen seiner insgesamt fünf gewonnenen Medaillen zur grossen Figur. Der 47-Jährige wurde nach einem seiner drei WM-Titel nicht nur mit Gold, sondern auch einer von Sponsor Tissot verschenkten Armbanduhr geehrt – obwohl Ten als Achtjähriger bei einem Unfall beide Unterarme sowie sein linkes Bein verloren hatte.

Die Reaktion des Spaniers? Weltmeisterlich. Schon auf dem Podium konnte Ten nicht mehr aufhören zu grinsen. Wenig später veröffentlichte er auf X (ehemals Twitter) als Reaktion auf einen Artikel sogar ein Video mit seinem neuen Schmuckstück. «Ricardo, welche Uhrzeit haben wir?», wird der neue Rad-Star darin gefragt. Nach einem kurzen Blick an die an seinem Oberarm befestigte neue Armbanduhr ruft Ten lachend «Weltmeister-Zeit!» in die Kamera.