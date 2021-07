Wettlauf der Milliardäre : Richard Branson will noch vor Jeff Bezos ins All fliegen

Der britische Milliardär Richard Branson plant für den 11. Juli den nächsten Fug seines Raumschiffs – neun Tage vor US-Konkurrent Jeff Bezos.

Will in wenigen Tagen mit seinem Raumschiff SpaceShipTwo Unity ins All fliegen: Richard Branson. (Archivbild)

Richard Branson plant, am 11. Juli ins All zu fliegen, Jeff Bezos folgt ihm neun Tage später.

Der britische Milliardär Richard Branson will am 11. Juli mit einem Raumschiff seines Unternehmens Virgin Galactic ins All fliegen – und damit seinem US-Konkurrenten Jeff Bezos um neun Tage zuvorkommen. Wie Virgin Galactic am Donnerstag mitteilte, öffnet sich am 11. Juli das Zeitfenster für den nächsten Testflug des Raumschiffs SpaceShipTwo Unity. Es kann demnach aber nur starten, wenn das Wetter gut ist und es keine technischen Probleme gibt.