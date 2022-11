30 Schweizer unter 30 : Richard Schäli (16) schafft es auf die renommierte «Forbes»-Liste

Seit 2011 publiziert « Forbes » die Under-30-Liste, die die spannendsten Menschen unter 30 Jahren auszeichnet. «Forbes» sucht dabei all jene, die trotz oder gerade wegen ihres Alters schon Aussergewöhnliches erreicht haben. Seit 2016 erscheint die Under-30-Liste auch in der deutschsprachigen Region – mit je 30 Menschen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.

Im Alter von nur sieben Jahren kaufte sich Richard Schäli 2013 seine erste Aktie. «Forbes» schreibt über den Schweizer: «Obwohl erst 16 Jahre alt, verwaltet Richard Schäli bereits einen achtstelligen Geldbetrag für seine Kunden, in der Regel Ultra-High-Net-Worth-Individuals (UHNWIs). Für seine Klienten tätigt der Schüler langfristige Investitionen in Tech-Firmen.»

Nebenher besucht Richard Schäli noch die vierte Stufe des Gymnasiums in Zug. Dieses Semester hat er allerdings ausgesetzt, um alleine in Singapur zu leben und dort Mandarin zu lernen. Gegenüber Forbes sagt der 16-jährige Schweizer, sein Ziel sei es, seinen Horizont zu erweitern. «Ich will ein neues Spektrum an Leuten treffen – von Architekten bis hin zum Wirtschaftsminister».

Anna Gracia Herbst bekämpft Umweltverschmutzung

Vor vier Jahren kündigte Anna Gracia Herbst im Alter von 23 Jahren ihren Job im Marketing, um einen Beitrag für eine bessere Welt zu leisten. Dazu gründete sie das Start-up Buy Food with Plastic. Das Konzept? Das Unternehmen ermöglicht es bedürftigen Menschen in Nicaragua, Ghana und Indien, durch gesammelte Plastikflaschen warme Mahlzeiten zu bezahlen. Die Plastikflaschen werden anschliessend zu neuen Produkten verarbeitet, um den Kreislauf zu schliessen.



Seit zwei Jahren ist Buy Food with Plastic nun auf vier Kontinenten aktiv. Seit der Gründung 2018 konnten mehr als 800’000 Franken an Spenden eingesammelt, über 50’000 Plastikflaschen aus der Umwelt entfernt und ein Team von 16 Menschen aufgebaut werden. Mit ihrem Unternehmen will Herbst dazu beitragen, die beiden Probleme Armut und Umweltverschmutzung ein Stück weit zu lösen.