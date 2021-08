Sexuelle Handlungen mit Kind? - Sie war 13, er war volljährig – Richter entscheidet auf Jugendliebe

Am Montag stand ein Mann aus Afghanistan vor dem Kreisgericht St. Gallen. Die Anklage lautete auf sexuelle Handlungen mit einem Kind – der Mann hatte im Herbst 2019 Geschlechtsverkehr mit einer damals 13-Jährigen. Die beiden lernten sich über Tiktok kennen und hatten über verschiedene Social-Media-Kanäle gechattet, bevor sie sich verabredeten. Beim ersten Date kam es zu einvernehmlichem Geschlechtsverkehr zwischen der 13-Jährigen und dem bereits volljährigen jungen Mann, wie es in der Anklageschrift heisst. Für das Treffen hatte die 13-Jährige extra Kondome besorgt.

Verwirrung um Alter des Beschuldigten

Der Einzelrichter am Kreisgericht St. Gallen kam zu einem anderen Schluss, wie das «Tagblatt» am Dienstag berichtet. Er sei der Argumentation der Verteidigung des Mannes gefolgt. Zu reden gab vor Gericht das Alter des Afghanen, der 2015 als Flüchtling in die Schweiz kam. Da er ohne Pass einreiste, haben die Behörden seinen Geburtstag auf den 1.1.1997 festgelegt, was aber laut Aussagen des Afghanen nicht stimme. Er sei im Jahr 2000 geboren worden, weshalb er zur Tatzeit erst 19 und nicht 22 Jahre alt gewesen sei, sagte die Verteidigung. Somit falle der Geschlechtsverkehr unter die sogenannte Jugendliebe. Diese besagt, dass bei Beschuldigten, die zum Tatzeitpunkt noch nicht 20 Jahre alt waren, von einer Strafe abgesehen werden kann.