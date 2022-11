Bei einer Verhandlung vor dem Obergericht am Freitag, sagte der Staatsanwalt in einem Nebensatz, dass sein Begehren gutgeheissen wurde.

Der Zürcher Bezirksrichter Roger Harris hat im August und im September Personen, die in Strassenblockaden involviert waren, freigesprochen. Bei der zweiten Verhandlung verkündete er zudem, dass er auch in Zukunft so entscheiden werde, um die Meinungs­äusserungs- und Versammlungs­freiheit zu gewähren. Als Folge hat die Staatsanwaltschaft ein Ausstandsbegehren gegen den Richter eingereicht. Der Grund: Er sei befangen.