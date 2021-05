Norditalien : Richter lässt Inhaftierte nach Gondel-Absturz frei

Es bestehe weder Fluchtgefahr noch die Gefahr auf Manipulation von Beweisen, weshalb die drei nach dem Seilbahn-Absturz inhaftierten Männer aus der Haft entlassen wurden.

Den drei nach dem Seilbahnunglück in Norditalien festgenommenen Männern drohen nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft von Verbania im Falle einer nachgewiesenen Schuld «allerhöchste» Strafen. Ein «gedankenloses Verhalten» habe zum Tod von 14 Menschen und zu schwersten Verletzungen eines Fünfjährigen geführt , hiess es im Haftbefehl. Der Chef der Seilbahngesellschaft und zwei weitere leitende Mitarbeiter waren in der Nacht auf Mittwoch festgenommen worden.

Notbremse manipuliert

Die Seilbahn war am Pfingstsonntag auf dem Weg von Stresa am Lago Maggiore hinauf zum Monte Mottarone verunglückt. Nach bisherigem Ermittlungsstand riss kurz vor der Ankunft an der gut 1300 Meter über dem Meer gelegenen Bergstation aus bisher unbekannter Ursache das Zugseil. In dem Fall hätte eine Notbremse greifen müssen, was nicht geschah. Die Gondel raste mit hoher Geschwindigkeit in die Tiefe, überschlug sich und zerschellte schliesslich.