Was versteht man unter Schändung?

Der Tatbestand der Schändung gilt in der Schweiz als erfüllt, wenn der Täter an einer nicht urteilsfähigen oder nicht zum Widerstand fähigen Person in Kenntnis dieses Zustand sexuelle Handlungen vornimmt. Dieser Zustand kann beispielsweise durch Rauschtrinken, Medikamente oder Drogen, verursacht sein. Aber auch durch medizinische Ursachen wie zum Beispiel Lähmungen oder geistige Behinderung.