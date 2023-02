Happige Vorwürfe: Richter verlängert Haft für Andrew Tates

Andrew Tate steht unter dem Verdacht des Menschenhandels und der Vergewaltigung. Er bleibt vorerst in Rumänien in U-Haft, während die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen fortsetzt.

Am 27. Februar wäre die Untersuchungshaft abgelaufen, Andrew Tate und sein Bruder Tristan hätten entlassen werden können. Doch das Gericht in Rumänien, wo der britisch-amerikanische Influencer im Dezember 2022 verhaftet worden war, sieht das anders. Wie der «Guardian» berichtet, wurde die Haft erneut um 30 Tage verlängert. In Rumänien kann die Staatsanwaltschaft Verdächtige bis zu 180 Tage in Untersuchungshaft lassen, während die Ermittlungen laufen.