Berlin (D) : Richter verurteilt «Kannibalen von Pankow» zu lebenslanger Haft

Das Landgericht in Berlin sprach den 42-jährigen Lehrer Stefan R. am Freitag des Mordes und der Störung der Totenruhe schuldig. Das Verbrechen wurde im November 2020 nach dem Fund menschlicher Knochen entdeckt.

«Das ist menschenverachtend, was Sie da gemacht haben», richtete sich der Richter, Matthias Schertz, an den Angeklagten.

Im Prozess um einen Kannibalenmord an einem 43-jährigen Mann in Berlin hat das Landgericht der Hauptstadt den Angeklagten zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Gericht sprach den 42-jährigen Lehrer Stefan R. am Freitag des Mordes und der Störung der Totenruhe schuldig. Er habe heimtückisch gemordet, «um Kannibalismusfantasien umzusetzen» und damit seinen Geschlechtstrieb zu befriedigen, sagte der Vorsitzende Richter Matthias Schertz.

Sediert, ermordet, Genitalien abgetrennt

«Das ist menschenverachtend, was Sie da gemacht haben», richtete er sich an den Angeklagten, der die Urteilsbegründung wie schon die Verhandlung zuvor ausdrucks- und emotionslos verfolgte. Es sei «eine ganz besonders verabscheuenswürdige Tat», sagte der Vorsitzende weiter.

Die Strafkammer sah es als erwiesen an, dass sich das Opfer am 6. September 2020 über eine Datingplattform zu einem Sextreffen mit dem Angeklagten verabredet hatte. In R.s Wohnung soll dieser den Mann mit einer Droge sediert, ihm dann die Kehle durchgeschnitten und seine Genitalien abgetrennt haben, um sie zu essen. Die Leiche soll er zerstückelt und die Teile mit gemieteten Autos an verschiedenen Orten im Bezirk Pankow abgelegt haben.